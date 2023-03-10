周四泛歐Stoxx 600指數在收復早盤的部分失土之後，收盤跌1.01點或0.22%，為459.98點。

房地產股大跌3.2%，來到兩個多月來新低；此前德國的LEG不動產因暫停派息，股價大跌11.4%，報60.1歐元。

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick指出，「相當明顯的，在利率上升的環境，房地產公司會面臨壓力，而LEG不動產的(暫停派息)宣布，會讓人們從不同角度思考企業以及它們應對經濟不確定性的能力」。

美國經濟資料顯示，原本吃緊的勞動力市場出現鬆動情形，顯示聯準會的收緊貨幣政策開始產生作用，華爾街股市在周四早盤表現穩定上揚。

目前市場目光都聚焦在歐洲央行下周的政策會議，在數位政策官員呼籲繼續加息的情形下，預計歐洲央行將升息50基點(2碼)。

在銅價走低之下，礦業股跌2.7%。

Hugo Boss跌2.1%，報63.5歐元；此前該男性時尚公司預計2023年銷售成長率，將低於去年。

瑞士信貸跌1.9%，至2.62瑞朗；稍早由於美國監管單位對瑞信的財報提出質疑，讓該行延後了年度財報的公布。

法國的達梭航太(Dassault Aviation)在公布2022年優於預期的業績後，股價大漲12.2%，報179歐元，創新高紀錄。

德國郵政(Deutsche Post)逆轉早盤的跌勢，收盤上漲1.6%，為41.5歐元；稍早該公司上調對2022年的派息，但是警告今年極富挑戰性。