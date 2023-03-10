世界棒球經典賽（WBC）熱鬧開打，中華隊球員呂彥青、陳冠宇、王柏融在個人社群分享小學生的加油卡片，親自回覆「收到」、「全力以赴」。發起寫卡片給中華隊的幕後推手，正是曾在聯絡簿畫「台灣隊長」王威晨的小學老師林冠志。

「其實家長在教學過程中都很幫忙，親、師、生的三方合作是很重要的」，被學生稱為「老黑老師」的林冠志，談起教學過程，內心充滿感激。他目前擔任台北市明德國小六年五班導師，由於全班都是棒球迷，便興起「寫卡片給中華隊」的念頭。

林冠志讓學生們結合國小語文課程裡的書信應用教育，孩子們一邊收集資料，一邊寫下想對球員們說的話，也有人用畫的；當卡片傳遞到球員手上、上了新聞媒體報導，孩子們都超興奮。

「老黑老師」透露，學生們最喜歡王威晨、王建民，光是王威晨一人就收到4張卡片，顯見大家對這位「台灣隊長」的喜愛程度。

「2023年經典賽預賽熱鬧開打，中國信託銀行力挺國家隊，整合線上、線下活動，除了在台北市南港區的中國信託金融園區舉辦經典賽直播派對，Home Run Taiwan YouTube頻道及Home Run Taiwan臉書粉絲團同步開設聊天室，球迷們在收看賽事的同時，還可跨螢幕尬聊、聽專業趣味兼具的評論分析，首場直播累積超過84萬人次觀看。3/10對戰義大利，邀請體育主播陳宏宜、球評黃忠義及YouTuber阿強，陪網友聊即時賽況、為中華隊加油」。