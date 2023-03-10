世界棒球經典賽（WBC）已於8日開打，因中華隊首戰5：12敗給巴拿馬隊，使網友紛紛討論戰敗關鍵，更有人惡搞球員的維基百科，其中先發捕手高宇杰因攻守皆失誤慘遭出征，被封為「奶油王子」，而旅美投手鄧愷威、總教練林岳平也難逃惡搞風波。對此，本土劇男星馬俊麟看不下去，在臉書發聲力挺中華隊球員。

馬俊麟昨（9）日在臉書發文分享賽後心得，提到只要短期國際賽事一輸球，就會有人開始抓戰犯，甚至修改人家的維基百科，認為比賽固然有很多值得檢討的環節，大家都可以當個鍵盤教練或事後諸葛，「不是不可以發洩情緒，可是在網路世界大家還是要跟日常生活一樣，注意禮貌跟尊重，保有同理心和寬容。」

馬俊麟也表示，球員都是經過不斷努力才能登上大舞台，輸球肯定也很難過，而且後面還有比賽，心情不是那麼容易調適的，更心疼球員：「別忘了球員很多也是二十來歲的年輕人啊～」

而曾陷入不倫風暴的他，也遭受過網友輿論攻擊，還失去了工作，對此讓他有感而發，希望「網路世界多點同理心，多點寬容，這世界上會少很多想不開的人」，最後也提醒網友在公開平台發文要注意，一不小心就會符合妨害名譽，公然侮辱的條件。

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