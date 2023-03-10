IC設計公司「三合微科」負責人劉立中，因公司將銷售市場移往大陸，由於大陸貨款收帳期限長，影響資金調度，於2013年至2014年，以不實境外三角貿易方式，虛製大批發票及文件，向彰銀等7家銀行詐貸360萬多3824元美元，折合台幣1億1024萬1909元，事後並製作不實財報，虛增營業收入。台北地檢署10日依銀行法、證交法、商業會計法等罪起訴劉立中、擔任董事長特助的劉妻陳妍萍、前財務協理林文精3人。

起訴指出，2013年劉立中等人因公司將銷售市場移往大陸，由於大陸貨款收帳期限長，影響資金調度，致公司面臨資金窘迫處境，於2013年1月9日至2014年3月20日指示下屬製作三合微科公司與境外關係企業VISION、PERFECT公司不實採購發票及裝箱單等貿易文件，佯稱完成三角貿易，向彰化、第一、板信、新光、華泰、星展等銀行詐貸26筆，金額共計218萬8295元美元（折合台幣6546萬1305元。

2014年林文精離職後，劉立中及陳妍萍仍繼續指示下屬以假三角貿易，向華泰、土地、第一、彰化等銀行詐貸14筆，金額共計141萬5529元美元，折合台幣4478萬604元。

另劉指示下屬於2013年虛增營業收入共156萬6525元美元、2014年虛增營業收入共95萬4140元，並刻意隱匿關係企業VISION、PERFECT公司的關係人交易情事，不實登載於2013年及2014年的公司財報。