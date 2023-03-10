彰化一名人妻美美（化名）發現丈夫與小三發生婚外情，2人交往時間長達近5年，多次在車上擁抱、親吻，還共同出遊發生性行為，更沒想到的是丈夫的外遇對象竟是自己的「兄嫂」，雙重打擊讓她崩潰提告，求償100萬元；法官勘驗相關證據判小真應賠償美美25萬元，可上訴。

據判決書指出，美美（化名）主張小真（化名）是她的兄嫂，2016年11月起至2021年2月間止，小真竟與丈夫交往，期間2人還在車上擁抱、親吻，甚至同遊高雄，在旅館內發生多次性行為多次，直到去年5月間，她收到他人寄送的訊息截圖及LINE對話截圖，才發現2人發生婚外情，經質問後，小真才以簡訊向她道歉，而丈夫也坦承外遇並書立自白書，雙重打擊讓她崩潰，氣得向小真提告侵害配偶權，求償慰撫金100萬元。

法庭審理時，小真辯稱和小叔是因為購買保單而認識，又經對方招攬投資柬埔寨不動產開發事業，聲稱每月可獲利而匯款5萬元美元（約為150萬元），之後小叔稱遇到詐騙集團而血本無歸，她提出告訴，對方翻臉至今。

至於訊息及對話截圖並非為真，與小叔出遊及發生性行為之事都是編撰出來的，而簡訊則是因美美前來她的營業處所興師問罪並騷擾，她為息事寧人，不希望2人之家庭糾紛延燒而傳遞訊息，非為婚外情道歉。

但小叔出庭證稱，2016年4月份，從銷售保單後，2人會利用深夜時用手機或LINE聊天，同年底成為男女朋友，2020年因為疫情搭車不方便，那段時間就比較少聯絡，2人便分手，但交往期間，有像男女朋友間牽手、親吻、發生性行為，也曾傳訊「你幫我抱得牢牢的，我好喜歡好滿足，妳的每個表情及笑容，我此生不忘」、「很想念我們過去的時光」等語。

法官勘驗2人對話紀錄，小叔曾傳送「親愛的情人節快樂，明天可以去找妳嗎？」，而隔日剛好是小真生日；此外，小真亦曾傳訊「我失去5萬美金不足惜，卻換你的冷淡對待」可見招攬投資一事為真。

法官認為小真明知小叔已婚，卻與其有婚姻外不當交往行為，核屬故意以違背善良風俗之方法，破壞美美婚姻生活之圓滿、安全及幸福，已侵害她的配偶權，判她應賠償美美25萬，可上訴。