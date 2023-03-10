大陸男星黃曉明與Angelababy（楊穎）在2022年初結束近7年婚姻，兒子「小海綿」由雙方共同扶養，多年來兩人都非常小心翼翼不讓兒子露面，即使帶孩子出門都十分低調謹慎，但近日黃曉明在微博上傳的影片中，卻疑似曝光兒子的正臉照。

黃曉明8日婦女節時在微博上曬出與母親及奶奶的合照，不過有眼尖網友在幾張兩人的合照中發現，背景的白牆上，掛著兩幅穿著黑白條紋頭戴鴨舌帽小男孩的照片，而他清秀的五官似乎與Angelababy有些相似，讓外界猜測他似乎就是兩人的兒子「小海綿」。

黃曉明與Angelababy自離婚後便輪流照顧小海綿，去年5月Angelababy曾被拍到帶著兒子到浙江某牧場樂園遊玩，當時兒子長到媽媽的腰部，當他興奮地奔跑時，Angelababy還不停地在後方叮囑小海綿要注意不要摔倒。

除此之外，當Angelababy忙於工作時，黃曉明就會協助照顧，他也曾被拍到帶小海綿去親子餐廳與環球影城，還親自在校門口排隊接兒子放學，且在兩人離婚後的第一個父親節，小海綿不但親筆寫下「父親節快樂」更緩緩唸出「爸爸，這個字是我自己寫的，爸爸節日快樂」，值得注意的是片尾有個催促聲傳出來，網友猜測應是Angelababy在問錄完影片沒，可見夫妻二人離婚後沒有交惡。