東捷資訊營運長陳春旭表示，公司今年在ERP系統維運客戶續約率超過9成以上，奠定穩定發展獲利基礎；在ERP建置案部份，亦陸續有新舊客戶SAP系統上雲升級等實績，去年底更擴展服務產業範疇，取得大型網路科技服務業客戶導入建置案，預計今年上半年開始認列營收。

針對製造業面臨物料成本上漲、缺工缺料與供應鏈斷鏈等營運痛點，東捷資訊推出一系列智慧工廠應用，包含提供可預測大宗原物料成本的「供應商詢價採購系統」、根據人、機、料、單規劃準時交貨製程的「先進排程管理系統」、根據貨櫃材積精確配裝產品的「運輸管理裝櫃系統」及結合人工智能派車決策資源分析的「WMS運輸物流排程系統」等解決方案，已獲汽車零組件、光電產業與集團客戶青睞採用。其中製造現場管理系統亦能結合ESG概念提供碳資產管理等加值服務，令企業提高生產效能時，同步優化能源使用效率，減少碳足跡落實ESG永續經營目標，目前已著手協助客戶導入。

隨著全球掀起ChatGPT、AI浪潮，東捷資訊推出的一站式雲端智能客服解決方案，彈性的雲端租賃訂閱制、客服席次隨租即用特性，可結合AI智能機器人，提供全年無休的專屬智能客服應用，為客戶大幅節省系統建置與客服人力成本，目前已成功協助大型家電業、跨國民生零售業、3C產業與交通運輸業等客戶導入雲端智能客服解決方案，助客戶強化CRM經營體質與創造更佳的經濟效益，受惠企業期許透過投資AI智能客服，以提升客戶滿意度與企業品牌形象之需求持續發酵，營運前景可期。

此外，企業在數位化中面臨許多資安挑戰，東捷資訊甫代理Thales金融支付安全解決方案，推出資料集中化管理平台、硬體加密器HSM與零信任身分識別資安解決方案等亦有斬獲，成功打入多家金融業客戶，將陸續開始貢獻營收；此外，針對金融業資安需求，提供防偽冒風險分析解決方案，透過AI技術，針對裝置資訊、行為生物辨識、用戶裝置資訊、地理位置、IP智慧與交易風險資料等進行防偽冒風險分析，可協助金融機構在交易認證有效預防目前最流行的網絡釣魚和社交工程攻擊，目前已有金融銀行陸續洽談中，可望續拓營運規模挹注成長動能。