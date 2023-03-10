臺北市立國樂團策劃主辦的第36屆臺北市傳統藝術季即將開幕，開幕音樂會「繽紛島戀」由首席指揮張宇安領軍，精選多首臺灣近年最重要的國樂合奏作品，包括馬來西亞作曲家江賜良的《風颱》、臺灣作曲家陸橒的《山．樂》、關迺忠的《豐年祭》以及蕭泰然的《C調大提琴協奏曲》(國樂版)，透過國樂展現對臺灣的土地之愛，也帶來國樂團的祝福。

用國樂醞釀濃濃臺灣情

臺北市立國樂團團長陳鄭港表示，這場音樂會曲目為充滿濃濃臺灣情，透過國樂樂器特色與情感張力，展現臺灣土地上的美好人情與文化。

臺灣女婿江賜良的作品《風颱》，發想於年年注意臺灣的「風颱」，深深感受臺灣人堅韌的生命力。樂曲分為6段包括「逼近」、「侵襲」、「摧毀」、「平息」、「重建」與「希望」，大家聽見的將不僅僅是作曲家的心意，也透過溫潤的國樂展現臺灣的溫情。

陸橒的《山．樂》笛子協奏曲是國樂界經典樂作，取材自臺灣原住民音樂，以4個樂章〈紋面老人的獨白〉、〈山林孩童的嬉戲〉、〈ka-viaz之歌〉及〈勇士之舞〉表達原住民的生活情趣，以及他們剛強堅毅與樂天知命的人生哲學。

北市國專任笛、簫演奏員林克威，同時也是北市國附設青年國樂團指揮，笛藝精湛且音樂視角寬闊。(圖／臺北市立國樂團提供)

《豐年祭》問世40周年 C調大提琴協奏曲洋溢遊子思鄉之情

《豐年祭》是1983年關迺忠擔任香港中樂團音樂總監的創作，到今年問世40年，樂曲以臺灣原住民在豐收季節都會舉行的豐年祭為描繪主題，從宣布豐年祭即將開始的舞蹈性旋律，弦樂、彈撥和全體樂隊演奏，氣氛越來越熱烈樂曲在歡快的節日氣氛中結束。

蕭泰然的《C調大提琴協奏曲》作品52完成於1992年，是蕭泰然作品中唯一一首在臺灣世界首演的協奏曲。這部作品原本有三個樂章，但慢板的第二樂章樂譜長期佚失，只剩下鋼琴伴奏的版本。北市國為能完整呈現蕭泰然作品的精神，在本曲首演指揮家曾道雄的協助下，尋得了第二樂章的交響樂團總譜，並請馬來西亞作曲家江賜良依據此總譜進行國樂團版的配器。蕭泰然巧妙地以恆春民謠《思想起》、合唱曲《遊子回鄉》及阿美族舞曲元素融入各個樂段，使音樂滿盈著濃厚的「臺灣味」，樂曲旋律溫暖，情感豐沛，洋溢遊子思鄉之情。

北市國將於3月12日推出第36屆臺北市傳統藝術季開幕音樂會「繽紛島戀」，圖為大提琴家楊文信，現為慕尼黑音樂院大提琴終身教授，堪稱臺灣之光。(圖／臺北市立國樂團提供)

林克威、楊文信 獨奏家一時之選

這場音樂會的獨奏家都是一時之選，其中擔任陸橒《山．樂》笛子協奏曲演出的林克威是北市國專任笛、簫演奏員，也是北市國附設青年國樂團指揮，笛藝精湛，音樂視角寬闊。

臺裔大提琴國際名家楊文信特別從德國來臺參加演出，他24歲時即考進巴伐利亞廣播交響樂團大提琴首席，26歲時獲得日內瓦國際音樂大賽大提琴首獎，揚名全球。現在則是慕尼黑音樂院大提琴終身教授，堪稱臺灣之光。本次將首度與北市國合作，他本人也十分期待。

影響全世界的疫情終於逐漸退去，當口罩可以自由脫下，象徵著人與人之間的互動終於可以重回日常，國樂界也生機勃勃，希望恢復疫情前的音樂會榮景，臺北市立國樂團前進腳步不曾停歇，這場音樂會情緒飽滿、意象繽紛，歡迎樂迷齊聚音樂廳，重溫國樂合奏的氣勢磅礡，內蘊情深。

臺北市傳統藝術季開幕音樂會「繽紛島戀」將於3月12日下午14：30於國家音樂廳登場。(圖／臺北市立國樂團提供)

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