大陸外交部9日批評荷蘭以安全和人權為由阻止中國獲得製造先進處理器晶片的技術。荷蘭貿易大臣回應稱，中國大陸的抗議是「可以理解的」。荷蘭貿易大臣利耶·施賴內馬赫(Liesje Schreinemacher)8日告訴議員們，出於安全原因，使用紫外線刻制晶片電路的設備的出口將受到限制。荷蘭的阿斯麥爾公司(ASML)是全球唯一的此類設備的供應商。行業專家表示，缺乏ASML最先進的技術將成為中國大陸發展自身晶片產業的一個嚴重障礙。

華盛頓在10月阻止中國大陸使用美國的工具來製造先進晶片，稱這些晶片可能被用於武器，或者是中國共產黨的監視設備。拜登政府正在遊說歐洲和亞洲盟友加強這方面的控制。

大陸外交部發言人毛寧批評了荷蘭的舉措，稱美國「泛化國家安全概念，將經貿科技問題政治化、工具化，脅迫誘拉一些國家對華採取出口限制措施。」她還表示，中國「對荷方以行政手段干預限制中荷企業正常經貿往來的行為表示不滿，已向荷方提出交涉。」她同時呼籲荷蘭維護國際產業鏈供應鏈的穩定。

施賴內馬赫回應了毛寧的說法，稱中國大陸的抗議是「可以理解的」，但也表示，她預計兩國外交關係將保持良好。她說：「我看到了反應。我認為這是可以理解的。中國人在此方面的興趣是很大的。」

施賴內馬赫表示，中國大陸仍然是荷蘭和歐洲的主要貿易夥伴，歐洲人購買中國太陽能電池板，中國大陸購買包括ASML的機器在內的設備，並非所有這些設備都將受到限制。她說：「我相信這種相互依賴對我們雙方都有好處。」

當被問及預計將於今年夏天實施的限制是否會在實際上比美國去年對其本國公司實施的類似限制更為寬鬆時，她回避了對兩者進行比較。施賴內馬赫說：「拜登政府在10月7日做了他們的事情，我們根據我們自己的評估做我們正在做的事情。」

ASML的極紫外光刻機使用雷射光將微觀精密電路刻製到矽中，使它們能夠更緊密地封裝在一起。這提高了它們的速度並減少了能量需求。

自2019年以來，荷蘭政府禁止ASML向中國大陸出口其最先進的機器，但允許該公司供應質量較低的系統。大陸製造商可以生產用於汽車和大多數消費電子產品的低端晶片，但不能生產用於智慧手機、伺服器和其他高端產品的晶片。

荷蘭首相馬克·呂特(Mark Rutte)和美國總統拜登(Joe Biden)在1月份就ASML的晶片設備舉行了會談。