因低溫、禽流感影響，全台雞蛋出現缺貨、價格上漲，供貨量何時才能回穩，對此，農委會主委陳吉仲表示，禽流感和氣溫開始受到控制，這些因素考量下，每天雞蛋生產量會逐漸回升，但跟目前需求12萬箱、2400萬顆有一定的差距，國內產量恢復要到5、6月，會全力調度滿足所有消費者需要。

至於蛋會不會第三度調漲？陳吉仲說，鴨蛋的價格由45元調漲3元，到48元，是反應之前的飼料成本上漲，鴨蛋有很多拿去加工，包含端午節前，相關加工業者也會備料，這是屬於正常的反應。

至於雞蛋部分，陳吉仲表示，按照所有養雞協會掌控的資訊，國內生產量回穩，因為禽流感的疫情，也因為氣溫和防疫同仁的幫忙已經控制，現在蛋中機廠的蛋農，都在不斷的增養和復養，國內產量也會開始回升，行政院跨部會協助我們進口雞蛋，昨天跟今天都有陸續確定每周會有超過200多萬顆，會按照我們的規畫到國內來補足缺口，雞蛋不足問題會陸續解決。

另外，產量何時才能恢復穩定供應？陳吉仲表示，產量回升是因為蛋雞數量會開始增加，還有禽流感也開始受到控制，氣溫寒冷也會影響產蛋率等這些因素考量，每天雞蛋生產量會逐漸回升。

不過，陳吉仲說，蛋產量雖然回升，與目前需求量12萬箱、2400萬顆有一定的差距，才會用專案進口，每周會有1至2百萬顆，國內產量恢復要到5、6月，會全力調度滿足所有消費者需要。