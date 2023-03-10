大陸央視軍事報導，中共十八大後，共軍海軍武器裝備發展快速。大陸國產航母下水、新型艦艇服役，相繼亮相。其中三艘航空母艦最為耀眼。航母山東艦最近如期完成既定作戰能力目標，取得戰備訓練的「通行證」。

大陸山東艦完成訓練周期將與遼寧艦編隊雙航母共赴遠海。（大陸央視）

共軍海軍山東艦操舵班班長梁華棟表示，他2011年在遼寧艦上擔任操舵班班長時見證了殲-15飛機首次在遼寧艦起降，終身難忘。2016年他又開始駕駛山東艦，那種感覺又不一樣了。

大陸山東艦完成訓練周期將與遼寧艦編隊雙航母共赴遠海。（大陸央視）

「因為這是中國首艘國產航母，他又是山東人，僅僅用了幾年時間，就完成了航母的整備周期和訓練周期」，梁華棟說，「在不久的將來，我們將與遼寧艦編隊共赴遠海深藍」。

中國首艘國產航母山東艦於2013年開工建造，2016年航母接艦官兵開始進駐航母，2017年4月26日該艦在大連造船廠下水，2018年5月13日首次出海試驗。

2020年，遼寧艦和山東艦已分別完成例行訓練和海上試驗。當時有專家表示，山東艦通過訓練在加快推進戰鬥力的形成，當兩艘航母有了全面戰鬥能力，並且形成編隊之後，那共軍就是雙航母編隊。

2022年6月17日，舷號18的福建艦鳴響汽笛，宣告著中國海軍第三艘航母正式下水。平直通長的飛行甲板、世界領先的電磁彈射和阻攔裝置，象徵新時代航母人投身新的戰位。