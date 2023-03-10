在美英合力為澳洲打造新潛艦前，坎培拉將先採購5艘美製維吉尼亞級（Virginia-class ）核動力攻擊潛艦。

據接受相關簡報的人士說，澳洲將向美國採購多達5艘維吉尼亞級（Virginia-class ）核動力攻擊潛艦，並於2030年以前接收。而這將加速並鞏固美國帶頭抗中的澳英美（AUKUS）軍事安全合作夥伴協議。

據《紐約時報》（The New York Times）9日報導，接著在另一個階段，澳洲將採購由英國設計，並採用美國技術的新一級潛艦。曝光的新細節顯示，2027年前美國將輪派攻擊潛艦到澳西的伯斯（Perth）。

核潛艦可以比傳統潛艦在海底停留更久，潛航的距離也更遠。美國總統拜登打算周一在加州聖地牙哥和英澳領導人會面，屆時他們將宣布AUKUS的下一階段內容，據悉未來三國在技術分享，還有作業互通性上都將有遠超過以往的空前合作。

In this @FinancialReview article, @Dr_M_Davis looks at the benefits of adding 🇺🇸 Virginia-class submarines to 🇦🇺's defence capability, but warns it would also bring serious logistical & personnel challenges.



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美國船廠會先打造第一批潛艦，接著由英國帶頭建下一代潛艦。然而，英美政府和武器製造商為了幫自家海軍打造潛艦，時間表早已滿檔。另一方面，澳洲也面臨打造並操作核動力潛艦的嚴峻挑戰。這個擁有2500萬人口的國家只有一座小型核反應爐，而專門研究和工程的唯一大學1年約只有5名畢業生。

隨著澳洲6艘老舊的柴電潛艦退役，美國2027輪調潛艦到澳洲，加上交付維吉尼亞級潛艦，都有助於銜接坎培拉的海下戰力。不過，相關安排也需要某種程度的專業，但這不太可能在未來10年培養出來，因此也這意味著澳洲會很依賴美國海軍。

基本上，包括15名軍官在內，維吉尼亞級潛艦需要配置132名人員。儘管艦上人員都要向澳洲指揮官報告，但其中就算不是多數，也會有很多可能都必須要是美國人。

澳洲國立大學（Australian National University）國際安全和情報專家布拉克斯蘭德（John Blaxland）說，屆時英美需要在政治，作戰和工作層面上，進行空前緊密，並互相信任的合作，才能行得通。

而有關美澳人員同艦的緊迫問題已開始浮現。例如，萬一台海爆發衝突，澳洲官員能不能告訴美國指揮官，他們想等著派出有美國人員駐艦的潛艦。此外，英美官員也需要搞定訓練澳洲海軍在核潛艦上執行任務的細節。例如，他們必須和澳洲政府討論，剛開始時，英美海軍能不能在這些潛艦上，和澳洲海軍一起服役。