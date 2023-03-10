俄軍去年陸海空多路進擊下，烏克蘭未如俄國預期立即求和，民眾反而更具抗敵及戰鬥意識。除了大批無作戰經驗的民眾加入民兵組織國土防衛軍外，首都基輔也啟動為女性、高中生設計的領土防禦訓練。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）去年2月24日下令揮軍全面入侵烏克蘭，俄軍由北、東、南三路並進，二次世界大戰以來歐洲最大規模的國與國戰爭就此展開，飛彈如雨猛轟烏克蘭各城市。

根據基輔市政府網頁，這場戰爭爆發後，基輔市即規劃啟動為女性、高中生設計的領土防禦訓練，為大規模抗敵做準備。訓練內容大致可分5類，一為戰術，即敵人開火時的因應行動；二為戰時醫療，例如急救及傷員疏散程序；三是處理爆裂物的程序。

四是對民眾提供保護，如所在區域受到輻射及化學污染時該採取何種行動；五則為AK-74突擊步槍等射擊武器的訓練。民防、軍事動員、國土防禦、預防腐敗、執法及教育部門都曾派員參與訓練過程。

基輔市城市安全副局長希契比納（Mykhailo Shcherbina）去年7月曾說，這樣的訓練將納入各級官員，特別是學校校長及學前教育機構負責人，「我們將在首都的每個地區推動這類課程。每一名基輔居民都應該清楚自己在戰時的行動」。

基輔市的訓練計畫，可說是烏克蘭若干校園訓練的戰前加強版。「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）記者米羅思尼臣科（Bohdan Miroshnychenko）對中央社表示，高中有堂課稱「保衛祖國」，內容包括戰爭、戰術及醫學基礎知識，這對他在理解何謂軍隊及戰爭方面至關重要。

他也學到如何拆卸機關槍及投擲手榴彈，「當年我16歲，但我必須說這些是最基本的」。

米羅思尼臣科說，「保衛祖國」課可能並非完美無缺，「老師曾有一度無法提供真的機關槍當教材，學生只好以木製模型練習，於腦海中想像如何拆卸，但這類課程就讓一名同學對軍事感興趣，並於日後赴軍校就讀」。

米羅思尼臣科也說，「我還記得很清楚，我的老師說過戰事發生時敵方不是殺戮，而是摧毀目標…每個人都應該明白這個簡單的道理」。

俄國大軍壓境，烏克蘭軍力以烏克蘭武裝部隊（The Armed Forces of Ukraine）為主，分為地面部隊、空軍、海軍、空中突擊部隊及特種作戰部隊。民兵組織國土防衛軍（Territorial Defence Force, TDF）為備援部隊，戰時可以調動民間志願軍參與地方防務。

談烏克蘭兵役期限，必須從蘇聯時期的脈絡來看，當時在一般情況下，所有身體健全的男性公民都必須服役2年，加入海軍則是3年。公民可能被徵召入非國防部的軍事單位，例如國家安全委員會邊境防衛隊或內務部隊。

烏克蘭1991年公投決定脫離蘇聯後，部分軍事體系獲得保留，兵役則縮短至1年，海軍服役時間減少至18個月。烏克蘭也逐漸開始召募職業軍人。

2013年，時任總統的亞努科維奇（Viktor Yanukovych）廢除徵兵制。烏克蘭軍隊當時有6成是職業軍人。2014年俄烏衝突以來，烏克蘭又恢復徵兵及進行部分動員。所有醫務人員，無論性別，都會在國家緊急情況下受到徵召。

去年2月23日，也就是俄軍入侵的前一天，烏克蘭軍方發布動員預備役軍人的命令，徵召18至60歲預備役軍人，徵召自當天開始，最長服役年限為1年。除了這批正規軍，國土防衛軍也堪稱對抗俄軍的主力。英國「衛報」（The Guardian）指出，開戰10天，就有十萬人加入TDF。

國土防衛軍於2014到2015年間成立，目的是為了對抗烏克蘭東部受俄羅斯支持的武裝分離組織。TDF已經陸續在烏克蘭各地成立32個志願兵防衛營。去年1月，烏克蘭國會通過「國家抵抗法（National Resistance Act）」，正式將TDF從國防部的監管中獨立，並預計召募1萬名正職人員、12萬名民間儲備人力，以作為約40萬名軍人的備援。

與台灣現有國防儲備人力都來自退役的後備部隊不同，烏克蘭TDF召募對象是年齡在18歲到60歲之間的民眾，包括定居滿5年的外籍居民。

根據基輔獨立報（Kyiv Independent）報導，符合條件的民眾只要通過醫療、專業和心理測驗，簽署服務合約，就能加入，參加者可以保留原本的工作，只要在週末接受訓練，若被防衛軍徵召擔任全職，還能保留原本的工作職位和薪資。

TDF基輔防衛總部（Kyiv Defense Headquarters）官員瑞坤（Andriy Rikun）去年曾告訴土耳其國家通訊社安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）說：「我們的訓練包括（軍事）技巧、武器運用、急救、刀刃搏鬥、緊急避難等。」

他並指出，自從2014年俄烏衝突以來，這樣的訓練就一直持續。利沃夫市當地媒體曾引述一名代號為DJ的TDF成員指出，在教官的指導下好好訓練一個月，就足以讓一個人學會如何執行任務及移動。