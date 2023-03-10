竹市警二分局昨深夜擴大臨檢，查扣幫派犯罪所得房屋1幢及進口賓士車1輛。（警方提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市警局局長張素菱（右）強調，絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪，影響民眾生活。（警方提供／王惠慧新竹傳真）

竹聯幫仁堂旗下旭仁會、明仁會，先後辦春酒宴，以跑車辣妹迎賓營造豪奢排場，刻意壯大幫派聲勢，挑釁意味濃。新竹市警局9日深夜動員120名警力，針對黑道幫派堂口據點、圍事、經營及成員出入場所，實施擴大臨檢，市警局長張素菱強調，絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪，影響民眾生活。

竹市警昨深夜，針對黑道堂口據點、圍事行業處所、經營行業及成員經常聚集出入處所，實施「幫派專案臨檢」。期間竹市警二分局到酒店等場所臨檢時，酒店妹穿著低胸禮服、露出深溝受檢，計查獲販毒藥頭2人、通緝犯2人，查扣幫派犯罪所得房屋1幢及進口賓士轎車1輛。

經統計，專案3月1日起迄今，偵破各類重大刑案，查獲詐欺案件50件65人、竊盜案19件20人、酒駕公危19人、毒品案23件27人、通緝犯21人，也從查獲施用毒品案件中，不斷向上溯源再查獲9名毒販，並查扣新興毒品彩虹菸935支及安非他命毒品74公克。

局長張素菱表示，警方除實施密集性擴大臨檢勤務外，也在臨檢點周邊同步路檢，發現違法立即執行掃蕩，強力約制衝突及聚眾鬥毆，強調絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪等非法行為影響民眾生活，另也會展開系統性掃黑且向上刨根、斷絕金源，與市府相關局處聯合稽查。