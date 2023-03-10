擁有劍橋大學法學士學歷的31歲香港女星麥明詩被封為「學霸港姐」，有高顏值又有頭腦，去年底她被拍到有新歡，與前機師男友一起搭經濟艙去日本玩，麥明詩疑似默認。最近她出席活動，可能人逢喜事精神爽，難得選穿了一件尺度大開、中間挖洞的上衣，大秀南半球，但疑因剪裁不佳，正面看來胸部外擴，肚子也變大，引來網友虧她勇氣十足。

頂著高學歷以港姐冠軍出道的麥明詩，過去被起底是會考十優狀元，因此也有十優港姐封號，過去她參加比賽時，曾被問到有沒有意願當特首？她高EQ回應如果有得做她不會介意，但現在最重要是要完成港姐這項挑戰，最後她順利以觀眾評分925173分，獲得16萬多人的支持，摘下2015年港姐后冠。

可謂人生勝利組的麥明詩，出道以來唯一的黑歷史就是曾和男星林作交往，兩人分手後，男方淡出演藝圈，並改當保險員，幾年前高調宣布轉跟女星裕美交往，並多次暗諷麥明詩，稱「某些人假仁假義」，又稱她身材外貌不及現任女友裕美好，但麥明詩都拒絕隨之起舞。

去年12月，麥明詩爆出與前港龍機師盛勁為交往一起到北海道旅行，小倆口還被拍在經濟艙內黏TT相依偎。本月8日麥明詩開心出席婦女節活動，站在C位的她強調如今女性最重要的是必須打破性別框架，勇往直前，並珍惜現今女性得到的自由和權利，照片中的她罕見穿了中門大開的橘色上衣，卻因選錯衣服，導致整個人正面看來像是發福，有人虧：「已經胸部小，還要加個大肚腩，還要放上網，好有勇氣」，但也有人替她緩頰說：「Haters always hate」、「論選衣服的重要性」、「美到不得了」、「狀態好好」。