恢復兩岸航點與蔡英文訪美有關？ 邱太三直呼：太敏感了吧

大陸委員會昨日宣布恢復兩岸10個直航點、13個包機航點，外界解讀是因減少蔡英文總統本月赴美的後座力；不過，陸委會主委邱太三今赴立法院備詢，會前受訪表示，這個聯想恐怕太敏感了，總統今年2月與台商談話時，就表示評估開放的航點是「全面性」，盼陸方不要有過多的政治考量。

邱太三表示，蔡英文多次講過，維護台海和平是兩岸共同的責任，只要是在民主對等、和平對話的基礎上，都很樂意跟對岸展開各項交流；邱太三說，陸委會在規畫任何兩岸的交流事項，其實都持續在推進，各位去看一下，蔡英文在2月2日與台商談話時，就針對航點的部分，認為不是只有16個航點，大家可以去看，應台商的要求，政府的評估是「全面性」，只要是國人的需求，都會做周延考量。

邱太三指出，兩岸每年都會有「春暖」，但花要不要開是要靠雙方共同挹注；至於觀光尚未開放，邱太三說，希望大陸方面不要有過多政治的考量，回顧過去每次總統大選的前一年，大陸方面的政治動作就非常的多，盼對岸就健康、永續的交流，這絕對是兩岸人民都喜歡的。

媒體詢問，大概何時會開放兩岸交流；邱太三表示，他剛上任時就預期，若疫情很快過去，但是中國大陸大概在今年初才做（防疫）政策的改變，很多管制、隔離措施才逐漸開放，雙方都很積極，希望來做後續推動。