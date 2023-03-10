政治評論專家指出，日本4月要舉行統一性的地方大選，在自己黨內欲參選的同志紛紛向中央要求金援下，若再祭出另波補貼措施，政府的支出一定會再增加，背負債務的擔子也會更沉重。

據悉，日本執政的自民黨與其執政聯盟公明黨，計畫在當地政府推出相關補助政策前，搶先在下周擬出屬於自己黨派的提案。其中，就包括上述這項，但去年已實施過的5萬日圓補貼金。

日本公共廣播媒體NHK指出，這次實施的對象是以每位小孩為單位，包括低收入的單親家庭，以及法定可免除繳納個人所得稅的民眾等。因為，在能源與食物價格大增之下，日本家庭正被生活所需的高負擔成本，壓得是喘不過氣來。

新冠病毒爆發後迄今3年多以來，日本曾釋出好幾波紓困計畫。在金援規模一次還要比一次大之下，日本政府的負債率已是全世界第一，占經濟成長比例甚至超過至少2.5倍。

因財政已捉襟見肘，日本政府可能會動用下個財年的緊急預備金。無論如何，日本的債務只會累積更多不會變少。當然，為了選票考量，日本主要反對黨也將效尤，預定提出像對手類似的提議。