1.美國勞工部公布，上周（截至3月4日）初次請領失業給付人數周增21,000人或11%，經季節性因素調整後為21.1萬人，創下去年12月以來新高和5個月來最大增幅，並超出經濟學家預估的19.5萬人。美國上周初領失業金人數4周均值為19.7萬人，周增4000人。截至2月25日止當周，美國續領失業金人數周增6.9萬人，為171.8萬人，超出市場預期的166萬人。此外，2月計畫裁員的人數較去年同期暴增3倍。

2.美國以協助伊朗取得無人機零組件為由，宣布對5家中國企業和1名個人實施制裁。

3.美國拜登政府宣布2024財政年度預算規模達6.8兆美元，較2023年度的6.2兆美進一步擴大，稱新預算將有助於緩解民眾生活壓力。共和黨籍眾議院議長麥卡錫則以「魯莽」形容拜登政府提出的新預算案，反批這種揮霍是妄顧通膨高漲與國債高築的現況。

4.根據聯準會公布的季度報告，去年第四季美國家庭財富總額達到147.71兆美元，較前一季的144.78兆美元成長2%，主要受惠於股市上漲。該季美國家庭的股票資產增加2.7兆美元，房地產價值增加1000億美元。報告亦指出，美國家庭財富在去年第一季達到151.9兆美元，創下歷史新高，但之後連續兩季下滑，共縮水7兆美元。

5.房地美（Freddie Mac）公布，本周30年期固定抵押貸款利率平均為6.73%，連續第5周攀升，並創下去年11月以來新高。

6.利率期貨數據顯示，操盤手目前預期聯準會3月會議升息50個基點的可能性為63%，較前一日的近80%下滑，但仍遠高於聯準會主席鮑爾周二、周三赴國會備詢前的31%。

7.周四美元指數尾盤跌0.38%，盤中一度跌0.51%，報105.15，失守周三觸及的3周高點105.88。美國上周初領失業金人數超出市場預期，使聯準會主席鮑爾引發的加速升息預期有所降溫。

8.周四紐約期油跌94美分或1.23%，收在每桶75.72美元，創下2月27日以來新低。布蘭特期油跌1.07美元或1.29%，收在每桶82.66美元，創下2月22日以來新低。市場擔心美國即將公布的非農就業數據若意外強勁可能促使聯準會加大升息力道，而經濟衰退風險升高將不利於原油需求前景，國際油價連跌第3天。