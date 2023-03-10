展望2023年，今年雖無全球賽事及累積訂單挹注，不過，志強印尼新廠下半年投產，跑鞋等新鞋種出貨量可望增加，可望增添營運動能。
志強-KY以代工知名國際品牌(如Nike、Adidas等)鞋類產品製造為主要業務，產品可區分為運動鞋及休閒鞋，銷售市場以歐美為主，目前志強KY集團營運總部位於台灣台中市，於越南以及柬埔寨共設有6座工廠。
據QY Research統計，2020年至2026年足球鞋市場之年複合成長率為5.01%，志強業績也可望伴隨著全球鞋類市場及足球鞋產業穩定成長。
志強-KY(6768)2022年度EPS 9.22元，創史上新高，董事會通過擬每股配發現金5元，盈餘配發率達54.2％，現金殖利率達6.9％，創歷年配息最佳一次。
展望2023年，今年雖無全球賽事及累積訂單挹注，不過，志強印尼新廠下半年投產，跑鞋等新鞋種出貨量可望增加，可望增添營運動能。
志強-KY以代工知名國際品牌(如Nike、Adidas等)鞋類產品製造為主要業務，產品可區分為運動鞋及休閒鞋，銷售市場以歐美為主，目前志強KY集團營運總部位於台灣台中市，於越南以及柬埔寨共設有6座工廠。
據QY Research統計，2020年至2026年足球鞋市場之年複合成長率為5.01%，志強業績也可望伴隨著全球鞋類市場及足球鞋產業穩定成長。
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