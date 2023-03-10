展望2023年，今年雖無全球賽事及累積訂單挹注，不過，志強印尼新廠下半年投產，跑鞋等新鞋種出貨量可望增加，可望增添營運動能。

志強-KY以代工知名國際品牌(如Nike、Adidas等)鞋類產品製造為主要業務，產品可區分為運動鞋及休閒鞋，銷售市場以歐美為主，目前志強KY集團營運總部位於台灣台中市，於越南以及柬埔寨共設有6座工廠。

據QY Research統計，2020年至2026年足球鞋市場之年複合成長率為5.01%，志強業績也可望伴隨著全球鞋類市場及足球鞋產業穩定成長。