球迷期待已久的「豪傑對決」，就這樣暫時告吹了！高雄17直播鋼鐵人10日突然宣布，因為林書豪前天出現發燒脫水現象，兩天來都沒參加球隊訓練，於是決定今天晚上7點出戰台北富邦勇士的比賽不打，明天是否上場有待評估，代表林書豪暫時無緣對上勇士球星「野獸」林志傑，這也是豪哥自從加盟鋼鐵人後的首次缺陣，目前他打了5場，場均可拿23.6分、9.2籃板及7.2助攻，幫助鋼鐵人搶下3勝2敗。

以下是鋼鐵人新聞稿內容，「林書豪因8日發燒造成脫水現象，已兩日無參與球隊訓練，10日起床後仍身體不適，經醫療團隊建議與教練團評估，今日不會出賽將在家休養，明日是否出賽將由醫療團隊再做進一步評估。林書豪透過球團表示，希望能盡快恢復身體，以最佳狀態回到球場上。

即使遇到任何突發狀況，亦不會影響鋼鐵人全力搶勝的態度，代表出賽的球員們會以最積極的態度面對接下來每一場賽事及挑戰，也期許球迷能夠持續為鋼鐵人加油。」