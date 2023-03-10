汽車上一度有人受困，消防人員使用破壞器材將駕駛救出。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

台中市環中路四段今天清晨發生一起酒駕自撞意外，24歲潘姓女子與4名友人到台中市西屯區知名夜店狂歡、飲酒後，潘女自告奮勇要載4名友人返回埔里，沒想到卻在環中路四段自撞分隔島，車頭撞爛，現場多人一度受困，3男2女被消防人員救出送醫，警方調查，潘女酒測值0.4mg／l，將依公共危險罪送辦。

今天清晨5點38分台中市消防局接獲報案指，南屯區環中路四段往烏日方向74橋下自小客車車禍，立即派遣春社分隊，出動2車6人前往搶救，現場為自小客車自撞車頭毀損，有多名人員受困加派救護車及破壞器材車支援，到場後使用破壞器材將5人救出並送醫，後續由黎明派出所員警處理。

根據警方調查，24歲駕駛潘女平時住台中，與朋友到夜店玩樂後今天清晨要載4名朋友回埔里，行駛至環中路四段近龍富十路時因操控車輛不慎，自撞快慢車道分隔島水泥石柱，造成駕駛及乘客共5人受傷，幸皆輕傷。

警方表示，潘女酒測值達0.4mg／l，駕駛車輛行為部分送交通大隊分析研判，如認定違規屬實將以肇事分析研判予以告發，酒駕部分將依公共危險罪送辦。

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