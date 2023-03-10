有網友在路上發現一間餐廳的徵人廣告寫「微正職工作夥伴」，店家疑似把「徵」誤寫成「微」，意外成為笑料，其他網友留言「領得也是微薪水嗎」、「微正職，責任一樣福利沒有」、「微正職，所以還是兼職的意思」，也有網友討論起薪資福利「二頭班這種鳥薪水」、「薪資也該微調整」。

臉書「路上觀察學院」有網友分享照片，一處餐廳的玻璃外貼著大大的徵才廣告，上頭寫著徵才條件，包括工作時間、薪資等，而廣告左上方卻是寫著大大的「微」字，讓目擊的原PO認為店家是否把「徵」字弄錯，寫成為「微」，照片曝光吸引上千人留言按讚，掀起一番討論。

其他網友留言「領得也是微薪水嗎」、「只能徵徵一笑」、「是用徵軟注音打的嗎」、「微夥伴很寫實，標準的上班是同事下班不認識」、「用嘸蝦米輸入法」、「跟我想的一樣 MIEP 不選字」、「工作8.5小時，達11小時在工作點，還微啊」、「微的就是你」、「老師微分微掉你的薪水」。

還有一派網友討論起店家開出的工作條件，「二頭班這種鳥薪水」、「早上九點做到晚上八點也太辛苦了吧」、「原來這種薪水會被罵翻」、「直接早和下午請2位，這種11小時累死沒人要做」、「微正職，責任一樣，福利沒有」、「微正職，所以還是兼職的意思」、「薪資也該微調整」。