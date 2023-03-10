鼎炫-KY表示，2月營收較上月減少，主要受旗下衡器事業客戶因應年節長假，使得部分訂單提前於1月完成出貨認列所致；另一方面，旗下EMI材料事業2月整體出貨動能持續受客戶庫存調整、加速NB生產供應鏈轉移影響，使得客戶下單力道相對保守，上半年訂單能見度不高，材料銷售動能將持續承受半年以上的衝擊。

鼎炫-KY指出，雖全球消費性電子終端需求趨緩，但長期而言，消費性電子朝向輕薄、高頻、高效需求，以及汽車電子化趨勢發展，對於材料屏蔽、散熱技術需求門檻提升，仍樂觀看待5G技術滲透率愈趨普及。