鼎炫-KY表示，2月營收較上月減少，主要受旗下衡器事業客戶因應年節長假，使得部分訂單提前於1月完成出貨認列所致；另一方面，旗下EMI材料事業2月整體出貨動能持續受客戶庫存調整、加速NB生產供應鏈轉移影響，使得客戶下單力道相對保守，上半年訂單能見度不高，材料銷售動能將持續承受半年以上的衝擊。
鼎炫-KY指出，雖全球消費性電子終端需求趨緩，但長期而言，消費性電子朝向輕薄、高頻、高效需求，以及汽車電子化趨勢發展，對於材料屏蔽、散熱技術需求門檻提升，仍樂觀看待5G技術滲透率愈趨普及。
鼎炫-KY(8499)2月合併營收1.09億元，年減46.86％；累計前2月合併營收2.55億元，年減42.13％。旗下EMI材料事業整體在手訂單量能趨緩，第1季偏向保守看法，並將承受半年以上的衝擊。
鼎炫-KY表示，2月營收較上月減少，主要受旗下衡器事業客戶因應年節長假，使得部分訂單提前於1月完成出貨認列所致；另一方面，旗下EMI材料事業2月整體出貨動能持續受客戶庫存調整、加速NB生產供應鏈轉移影響，使得客戶下單力道相對保守，上半年訂單能見度不高，材料銷售動能將持續承受半年以上的衝擊。
鼎炫-KY指出，雖全球消費性電子終端需求趨緩，但長期而言，消費性電子朝向輕薄、高頻、高效需求，以及汽車電子化趨勢發展，對於材料屏蔽、散熱技術需求門檻提升，仍樂觀看待5G技術滲透率愈趨普及。
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