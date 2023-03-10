系統電董事會通過儲能事業部分割案，成立百分之百持有「電統能源」，資本額4億元，目標朝向儲能專業分工的加乘效益，以提升集團整體營運績效及市場競爭力。

系統電表示，電統能源將專注在研發大電力綠色能源管理產品，深耕工業級儲能技術發展，更加專注在各種儲能應用。積極耕耘智能微電網應用、電力調頻調度管理系統、潔淨再生能源儲能應用之拓展，搶進全球儲能市場商機。電統能源營運模式在儲能標案服務，提供儲能系統保固年限、儲能案場營運資金調度等，與系統電母公司營運模式不同，母子公司分割將有助專業分工提高效率，讓子公司可以彈性經營增加競爭力，儲能市場規模放大、產值飆速成長，儲能產業鏈上下游整合綜效擴大，有利推動業務布局，引進資金及策略投資人，瞄準全球儲能商機。

系統電2022年合併營收34.04億元，年成長38.69%，合併毛利率23.63%，稅後盈餘3.38億元，年成長255.02%，每股盈餘為2.14元。

系統電表示，在TPMS(胎壓偵測器)出貨持續成長及儲能設備系統、IPC(強固工業電腦)助攻下，2022年營運再攀新高點，今年2月合併營收2.94億元，年成長26.6%，累計前2月合併營收為5.89億元，年成長30.87%，連續兩個月創下歷年同月新高。

系統電將集中火力專注在汽車電子技術深化，包括OE/AM胎壓偵測器、車用/船用工業電腦、元宇宙產品，衝刺擴大業務動能，對提高獲利能力帶來直接助益。