耀登2月合併營收為1.13億元，月減少32.8%、年增5.99%，設備業務受到年節效應，節後裝機將有趨緩，整體來說第一季業績會是今年的基期，後續營運將逐季往上加溫。

董事長張玉斌表示，產品高度客製化是耀登領先同業與客戶高黏著度的最大優勢，而不論是低軌衛星、5G O-RAN在天線射頻開發上都需要大量的研發人才，目前桃園總部已漸不敷使用，因此決定新建廠辦，並於7日舉行動土典禮。此新廠辦預計3~4年完工，完工後，除目前既有人員得以進駐外，亦可容納更多研發人員，屆時公司研發承載量與開發專案量可望增加兩倍以上；現有廠址也將做為研發測試場域，對於公司後續營運提升有相當大的幫助。

此外，為配合亞灣2.0，延續5G AIoT創新園區特色，耀登子公司-耀睿於高雄亞灣導入5G通訊與資安創新應用驗證服務，可提供O-RAN基礎組件及智能控制組件的完整性測試。

張玉斌進一步提到，身為台灣唯一、全球僅5家的合格OTIC實驗室之一，耀睿高雄亞灣的5G O-RAN實驗室可協助更多廠商通過O-RAN設備功能的一致性、互通性及端對端測試，並結合亞灣五大5G驗證應用場域特色，結盟電信龍頭中華電(2412)、仁寶(2325)及和碩(4938)等，打造5G AIOT創新應用科技。

耀登表示，接下來將持續耕耘低軌衛星及5G O-RAN產業，新建廠辦與5G O-RAN實驗室佈局都將為未來營運成長動能提供重要支持；然如同之前該公司在天線與量測設備的佈局，只要先將基礎穩固，待2~3年產業發展成熟，便可快速進入營收高成長期，後市看俏。