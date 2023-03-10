WBC（世界棒球經典賽）預賽首戰慘敗收場的中華隊，經過一天休兵日後，今（10）日將迎戰多名大聯盟球員助陣的義大利，台灣運彩開出此戰不讓分賠率，較看好義大利拿下2連勝，賠率為1.45，中華隊則是2.15。

中華隊第2戰將派出富邦悍將王牌投手江少慶掛帥先發，去年賽季在中職繳出5勝12敗，勝率不及5成，雖然防禦率來到偏高的4.70，但江少慶具有多次國際賽經驗，2019年12強棒球賽更是擔綱中華隊王牌，拿下1勝1敗、防禦率僅2.31的表現，江少慶首局常常有掉分狀況，如何擺脫慢熱是他最重要的課題。

義大利則是推出右投卡斯特拉尼（Ryan Castellani）先發，雖曾經上過大聯盟，只是成績向來不出色，通算防禦率高達5.47，尤其是控球更為慘烈，卡斯特拉尼在大聯盟首個賽季，僅43.1投球局數中送出多達26次保送，甚至比三振數25次還要高，每9局平均保送數來到5.4，中華隊可以把握卡斯特拉尼控球不佳的機會予以痛擊。

在讓分的玩法，擁有主場優勢的中華隊反倒受讓1.5分，賠率則各為1.75，由於2隊可能受球員因素（如某球員突然因傷無緣比賽）及A組戰況等影響，賠率在賽前仍會變動，以當下投注的賠率為準。