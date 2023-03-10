大陸委員會9日宣布恢復10個兩岸航點，不過，對於陸客來台觀光旅遊是否開放，陸委會未有明確回應，對此，交通部長王國材今在議場外受訪表示，兩岸的觀光交流，交通部很支持，但中國大陸2019年開始禁自由行、2020年禁團，「觀光的手大陸那邊也要開」，雙方一起來努力。

陸委會9日宣布，恢復對岸10個定期航班航點，及13個包機航點規畫，並將在清明節全面恢復「小三通」，為疫後兩岸恢復正常人流往來「開大門」，至於陸客到底何時可以來台？王國材表示，雙方都來努力。

王國材強調，兩岸的觀光交流，交通部很支持，什麼時候水到渠成，中間還有很多討論，包括陸委會、交通部航點的討論，現在已經有好的開始，會從這個起點繼續往下發展。

媒體追問清明節前將開放的「小三通」客運中轉，相關細節及配套作業。王國材說，細節要由陸委會公布，就是確定在清明節前小三通中轉會開放。