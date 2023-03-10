金穎生技的核心技術為菌株篩選、培養基最適化、發酵策略、萃取純化等相關量化製程，精準發酵新產能1月開始投產。
金穎生技2月營收為6,355萬元，創新高，年增59.75％，月增15.19％。
寶島科為隱形眼鏡廠，2月營收為3.42億元，創新高，年增38.01％，月增12.15％。
太醫為醫材廠，2月營收2.25億元，創新高，年增61.36％，月增18.64％。
德英主要生產植物藥相關藥品、保健食品及保養品，2月營收為1,344萬元，年增572.54％，月增1.34％。
10日為台股2月營收發布最後截止日，截至10日9點為止，2月營收繳出歷史新高好成績單的有辛耘（3583）、中保科（9917）、金穎生技（1796）、寶島科（5312）、太醫（4126）、材料-KY（4763）、信邦（3023）、德英（4911）等8檔個股，其中生技醫療股共有金穎生技、寶島科、太醫及德英等4檔，占比達五成，生技醫療產業冒出頭。
金穎生技的核心技術為菌株篩選、培養基最適化、發酵策略、萃取純化等相關量化製程，精準發酵新產能1月開始投產。
金穎生技2月營收為6,355萬元，創新高，年增59.75％，月增15.19％。
寶島科為隱形眼鏡廠，2月營收為3.42億元，創新高，年增38.01％，月增12.15％。
太醫為醫材廠，2月營收2.25億元，創新高，年增61.36％，月增18.64％。
德英主要生產植物藥相關藥品、保健食品及保養品，2月營收為1,344萬元，年增572.54％，月增1.34％。
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