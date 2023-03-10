金穎生技的核心技術為菌株篩選、培養基最適化、發酵策略、萃取純化等相關量化製程，精準發酵新產能1月開始投產。

金穎生技2月營收為6,355萬元，創新高，年增59.75％，月增15.19％。

寶島科為隱形眼鏡廠，2月營收為3.42億元，創新高，年增38.01％，月增12.15％。

太醫為醫材廠，2月營收2.25億元，創新高，年增61.36％，月增18.64％。

德英主要生產植物藥相關藥品、保健食品及保養品，2月營收為1,344萬元，年增572.54％，月增1.34％。

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