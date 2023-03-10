10日為台股2月營收發布最後截止日，截至10日9點為止，2月營收繳出歷史新高好成績單的有辛耘（3583）、中保科（9917）、金穎生技（1796）、寶島科（5312）、太醫（4126）、材料-KY（4763）、信邦（3023）、德英（4911）等8檔個股，其中生技醫療股共有金穎生技、寶島科、太醫及德英等4檔，占比達五成，生技醫療產業冒出頭。