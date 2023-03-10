連勝文喊國民黨合作柯文哲 蔣萬安回應了

國民黨副主席連勝文9日接受專訪時說，他絕對是國民黨裡面對民眾黨主席柯文哲最有意見的人，但為了國民黨，即便對柯文哲再有意見，2024都願意來跟柯文哲合作。也引發外界揣測是為「藍白合」遞出橄欖枝，台北市長蔣萬安10日被問到此事，表示黨中央已經在進行相關的規畫，不管是徵詢或聆聽各方意見這本來就很正常。

蔣萬安今上午出席台北市勞動檢查處與繩索作業同業締結安全伙伴活動，會前受訪被問及黨主席朱立倫將詢問執政縣市長關於2024最佳人選的意見，若被詢問到會推薦誰？蔣萬安表示，2024我相信黨中央一定會有妥適的規畫。

至於連勝文說支持國民黨與柯文哲合作，蔣萬安則表示，黨中央已經在進行相關的規畫，在過程不管是徵詢或聆聽各方意見本來就很正常。並沒有明確表態。之後再被追問個人會支持國民黨2024跟柯文哲合作嗎？蔣萬安僅回應謝謝後進入會場參加活動。