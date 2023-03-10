前台北市議員羅智強宣布爭取台北市大安區立委提名，近日頻跑行程爭取民眾支持。羅智強強調，若認為國民黨在大安區提誰都會贏，就太看不起民意了，他提出一項數據，並直言「國民黨早就沒有優勢選區」。

羅智強今(10)日在臉書透露，他一天可以跑將近20個行程，但有些人卻認為選戰還有一年，幹嘛這麼拚？羅智強則提及，2020年，國民黨在南投第二選區得票54.84%，領先民進黨14.21%，而這一次選舉的結果是民進黨贏了；同年國民黨在大安區，得票52.41%，領先民進黨10.09%，「大家覺得，是南投二選區比較優勢還是大安區比較優勢？」羅智強直言，國民黨早就沒有優勢選區。

羅智強進一步指出，若有人還覺得，國民黨在大安區是「舒適圈」，提誰都會贏，就真的是太看不起民意了。羅智強說他那麼拚的原因就是他必須贏、一定要贏，不只為了個人的政治生涯、不只為了延續團隊在大安區的服務，更為了承擔更大的責任去守護台灣的民主、守護下一代的未來。