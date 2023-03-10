女性陰道有分泌物是正常現象，不過一位40歲婦人擔心癌症，只要分泌物一增加，就去做子宮頸抹片檢查，甚至懷疑老公偷吃。醫師解釋，分泌物多寡與癌症沒有關聯，替她做細菌培養，竟是來自肛門的大腸桿菌惹禍。

婦產科醫師鄭丞傑在《醫師好辣》節目中指出，這位40歲婦人生了2胎，只要分泌物一多，就跑到診所做抹片檢查，每次檢查結果都是「發炎」，她擔心最後變成癌症。

醫師解釋，分泌物多寡和癌症並沒有關聯，「人類乳突病毒」感染了，才會變癌症。最後，鄭丞傑替病患做細菌培養，結果是大腸桿菌，從自己肛門過來的。他解釋，該名婦人生了2胎，當初可能沒有縫得很緊，肛門與會陰距離只有1公分，很容易接觸到，可能用護墊或衛生棉，沒時常更換，就感染了。

台中榮總婦產科醫師謝筱芸指出，陰道分泌物的組成來自子宮頸、陰道黏膜代謝的細胞、外陰口的巴氏腺，以及乳酸菌（益菌）製造的乳酸和蛋白質。陰道每天會產出1至4c.c.的分泌物；特別在排卵期時，子宮頸的分泌物會更多，多半呈透明、淡乳白或淡黃色。她提醒女性盡量別使用護墊，以免不透氣引起外陰皮膚炎、毛囊炎或濕疹。