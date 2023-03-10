美國財政部指控這些中國企業與「俄羅斯在烏克蘭發動戰爭」，以及「伊朗在波斯灣襲擊油輪」存在間接關係。俄羅斯和伊朗都使用伊朗國營HESA航空製造工業公司生產的Shahed-136型無人機，而這些中國企業則向HESA運送發動機等大量可用於無人機的航空零組件。

根據美國財政部發布的聲明，五家被制裁的中國企業來自杭州、深圳、桂林和香港，分別是杭州富陽Koto機械（Hangzhou Fuyang Koto Machinery Co.,Ltd）及其香港影子公司Raven國際貿易公司（Raven International Trade Limited）、桂林阿爾法橡塑科技（Guilin Alpha Rubber&Plastics Technology Co.,Ltd）、S&C Trade PTY Co.,Ltd，以及深圳卡斯波羅科技（Shenzhen Caspro Technology Co.,Ltd）。而被制裁的一名個人名為Yun Xia Yuan。

此外，美國財政部也對另外39家伊朗、香港、中國和杜拜等地的公司和實體祭出制裁，稱它們組成「影子銀行」網路，協助遭到國際制裁的伊朗實體進入國際金融體系與和出售石化產品。