根據國健署調查資料顯示，跌倒事故是長者事故傷害死亡的首要原因之一。 跌倒事故往往造成長者輕則挫傷、重則骨折，甚至因傷及腦部而臥床不起等等狀況，當家中長輩不良於行時，經由專業人士評估，善用智能輔具，便能兼顧生活品質與安全，同時也能減緩照顧者的負擔。緯創醫學攜手萬芳醫院進行場域驗證的「BestShape Go智世代變形電動車」，以建構軟硬體對策，透過人性化的科技照護產品輔助長者，降低跌倒、骨折等意外，把關銀髮族的健康安全。

「BestShape Go智世代變形電動車」榮獲2022年金點設計獎年度最佳設計獎，是一款具備騎乘與助行兩種模式、並可一鍵切換變形的智能電動車，幫助下肢行走能力不佳的使用者，更自在安全地助步行走與騎乘，維持其肌耐力與行走能力，搭配萬芳醫院骨質疏鬆與肌少症照護團隊的醫療能力，智世代變形電動車未來可望成為提供長者或術後病人伴行的好幫手。

緯創醫學自2016年成立以來，陸續在醫材代工、外骨骼機器人、智慧醫療等領域站穩腳根，成為三大主要業務。