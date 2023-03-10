近期社交平台抖音（TikTok）上出現多個以台北市長「蔣萬安」為名的假帳號，最高粉絲數量超過2萬人，民進黨台北市議員林延鳳今指，蔣萬安被盜帳號三個月渾然不知，直到她本月3日提出書面質詢提醒才曉得，顯現蔣萬安對網路詐騙、假訊息與資安管控都有所疏漏。對此蔣萬安表示，已經報警處理。

林延鳳表示，以「＠wanan.chiang」為名且有蔣萬安大頭照與姓名之抖音帳號，從去年12月11日便開始更新各種蔣萬安的短影音，吸引2.16萬粉絲追蹤，按讚數更達13.03萬，讓她一度以為是官方帳號。

林延鳳本月3日懷疑蔣萬安不顧資訊局警告，故以「蔣市長還要用抖音嗎？」提出書面質詢，但市府昨回函稱「蔣萬安市長並無開設抖音帳號，該帳號係外界不明人士假蔣市長名義所為，本府已向警察局報案」。

林延鳳質疑，市府這種後知後覺、「無要無緊」的態度，如果讓這位「假蔣萬安」能在外透過私訊招搖撞騙，甚至在取得多數網友信任後，用AI或「Deepfake」假冒市長上傳影片，發布市政假消息，市民若因此受害，誰來負責？

林延鳳指出，根據警察局回報，蔣萬安的抖音假帳號有5組之多，但礙於抖音屬中國設立之網站，無調閱機制窗口，只能檢舉下架。她擔心，抖音將成為中國企圖影響明年總統大選之破口，成為2024年「中國介入選舉」捲土重來的武器。

林延鳳認為，正值世界各國都對「抖音」存有疑慮，美國參議院更有跨黨派議員提案授權政府得禁用「抖音」之際，我國政府不分中央或地方，都應當正視其背後之資安、國安，甚至「資訊戰」之疑慮。

她表示，除了平日資安宣導之外，更應積極讓一般民眾了解「演算法背後的真相」可能是不實資訊的溫床，教育局也應透過學校教育，傳遞學生應如何「正確使用社群媒體」或「判讀真假訊息」之觀念。而做為市長的蔣萬安既然深受其害，應更加嚴謹看待、有所作為，要從「受害者」變成「除害者」。

蔣萬安今早受訪時被問到此議題時，表示昨天了解進度後，已經報警處理。台北市警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊隊長鄭國隆則表示，由於才剛受理完畢，目前正積極偵辦中；他表示，抖音在台灣無調閱的管道，只能用各種管道查明帳號申請人是誰，若有進一步進度將和大家報告。

台北市刑大指出，昨天接獲報案，冒用蔣萬安名字及相片設置TikTok帳號共5組，假帳號內有蔣萬安的公開照片，但沒貼文，會先透過檢舉方式，告知TikTok此為假帳號，並嘗試以各種管道及偵查技巧，調查是由誰設置帳號。

警方說，冒用知名人士設假帳號，過去都是透過臉書，較少接獲以TikTok設假帳號的案件，會持續宣導，呼籲民眾防範，以免遇到詐騙。