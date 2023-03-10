第一殯儀館搬遷案造成網友熱議，從未來房價看漲到周邊產業鏈留存都成為討論話題，但多數民眾對殯儀館搬遷抱持正面態度，畢竟是住家周邊主要嫌惡設施之一，又位於市中心，搬遷對於居住品質及市容仍有正面幫助，以居住環境而言，除了殯儀館之外，加油站、變電所…等也是常見嫌惡設施，不過隨時代改變，健身房、餐廳也漸漸成為民眾心中新一代的嫌惡設施。

一般中大型健身房多開設在一樓或地下室方便使用者進出，但隨著私人健身或瑜珈課程興盛，加上為降低租金成本選擇將教室開設在民宅內，隨之而來造成進出人口複雜，音樂或健身器材的噪音反而成為鄰居眼中的嫌惡設施，信義房屋復興瑞安店專案經理廖冠閔表示，捷運大安站周邊因交通方便，確實很流行在二樓以上開設健身房或私人健身教室來降低租金成本，但不少客戶經帶看後發現大樓中有健身房，就將該物件淘汰。

另一個新的嫌惡設施則是共享廚房，主要因為共享廚房除了常態性的烹煮外，也時常租借給創業族群、民眾自煮聚餐、舉辦活動…等而出入複雜，散發出來的油煙味也讓左鄰右舍空氣品質變差，廖冠閔說，確實也有不少客戶主動詢問該大樓是否有共享餐廳，深怕使用者對於共享廚房中的器材不熟悉，恐造成爐火安全釀危險，也將其列為嫌惡設施之一。

反觀許多消費者現在反而認為住離醫院越近越好，因地段佳、生活機能好，反而成為銀髮族理想居住區段，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，醫院大多位處人口多、生活機能不錯的地方，居住需求本就旺盛，加上近年消費者普遍認為醫院近方便就醫，具有一定的功能性，自然對於住宅行情的衝擊較小，醫院也因此漸漸擺脫嫌惡設施的陰霾。

內政部規定「不動產說明書」應記載事項，應標示房屋週邊半徑300公尺內的重要設施，曾敬德建議民眾可利用google map搜尋周邊公共設施有哪些，避開自己心中的嫌惡設施如健身房或是餐廳..等。同時也可以透過房仲網站查詢物件，可從附在網頁上的照片、資訊做事先篩選，判斷該物件的屋況、格局或條件是否符合需求，再進一步實地看屋，減少約看錯誤物件的時間，能更快速找到心儀的房子。