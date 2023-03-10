全台縣市長自去年12月25日就職，即將屆滿三個月，其中六都市長的聲量、好感度，更是首長政治行情重要觀察指標。根據最新的六都市長聲量及好感度民調，聲量以台北市長蔣萬安最高，蔣萬安10日受訪被問到此事，表示，每位同仁都非常優秀，大家就是積極的全力拼市政。

根據《信傳媒》與《榮泰創數據》合作，針對六都市長聲量及好感度所做的最新調查，截至2月28日，在聲量方面，蔣萬安排名第一，其次依序為新北市長侯友宜、桃園市長張善政、高雄市長陳其邁、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲。

蔣萬安今上午出席台北市勞動檢查處與繩索作業同業締結安全伙伴活動，會前受訪聽聞此消息開心表示，他一上任就展現解決問題、劍及履及的態度，不管是市民朋友關心的大巨蛋、內湖的交通、都市更新、捷運的興建等，都是整個市府團隊，大家共同努力持續往前邁進的方向，市府團隊每位同仁都非常優秀，大家就是積極的全力拼市政。

另外蔣萬安被問到，近來黑道高調辦春酒，警方的掃蕩決心？蔣萬安說，昨天他已經表達絕對不容許黑道肆意橫行，也已經要求台北市警察局積極針對這些違法犯罪的行為加以強力執法，這是北市展現決心，而且用實際的行動來告訴市民。

蔣萬安晚上將參加南港區的經典賽直播派對，為中華隊加油，蔣萬安說，晚上也會到北市體育局跟民間企業合辦的直播派現場，跟所有球迷幫中華隊加油，所有關心棒球，還有經典賽事的朋友，都歡迎在周五小周末的晚上一起到直播派對來為中華隊加油。 透過觀看直播，一起為所有選手集氣。