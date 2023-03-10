日前竹聯幫高調春酒，引起警界關注，為了打擊幫派經濟命脈，高雄市警察局長林炎田9日晚間親自率隊，掃蕩高雄3大酒店，於金芭黎舞廳查獲45歲陳姓詐欺通緝犯，當日早上更查獲2名擁槍自重嫌犯，成果豐碩。而掃蕩過程除了百名身材火辣的小姐排排站外，警方的緝毒犬也萌翻小姐與酒客，紛紛嬌喊「超可愛」！

警方的緝毒犬成功萌翻小姐與酒客，紛紛嬌喊「超可愛」！（楊舒婷攝）

為了打擊幫派經濟命脈，高雄市警察局長林炎田9日晚間親自率隊，掃蕩高雄3大酒店。（楊舒婷攝）

日前竹聯幫春酒除了170名旗袍辣妹引關注外，也讓警方對於黑道經濟來源更加關注，因此高雄市警察局為了掃蕩黑道幫派經營的行業及相關滋事場所、壓制黑幫氣焰並斬斷經濟命脈，緊急動員高市警局全體同仁執行「幫派組合專案臨檢」勤務。

為了打擊幫派經濟命脈，高雄市警察局長林炎田9日晚間親自率隊，掃蕩高雄3大酒店。（楊舒婷攝）

為了打擊幫派經濟命脈，高雄市警察局長林炎田9日晚間親自率隊，掃蕩高雄3大酒店。（楊舒婷攝）

9日早上高雄市警方便已開始低調作業，鳳山分局偵查隊與刑事局第8大隊偵4隊、六龜分局及保大霹靂小組等單位，共同查獲黃姓男子持有槍械和毒品；而三民第二分局也成功查獲陳姓「三條通」通緝犯，當場於車內找到槍枝及毒品。掃蕩過程也於金芭黎舞廳查獲45歲陳姓詐欺通緝犯。

高雄警於各路口實施路檢。（楊舒婷攝）

「警察維護治安的意志不容挑戰、警察打擊犯罪的決心不容侵犯」，林炎田表示，高雄警方秉持強勢壓制、嚴正執法的原則來確保高雄市的治安，所以9日共動員了17個分局及保大、刑大等各單位警力，來實施維護治安的擴檢工作，展現了強力打擊不法分子的決心，高雄市不容許任何作奸犯罪之徒挑戰警方執法的底線。

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