雙人女子歌唱組合「蜜雪薇琪」2004年出道，唱紅《獨立》、《一千零一夜》、《愛斯基摩》等歌曲，曾入圍金曲獎最佳演唱組合。2007年推出《想見你Aitai》新曲加精選後，未再正式發片。相隔16年，蜜雪薇琪宣布帶著新專輯回歸，不僅歌迷超興奮，過去一起培訓的女星蕭亞軒，也留言祝福：「太棒了姊妹！所有的努力都會有回報！為妳感到嬌傲。」

蜜雪薇琪8日晚間在臉書粉專公布發行全新專輯的喜訊，並在YouTube頻道上傳幕後拍攝的花絮影片，蜜雪透露以前做造型時，她總是穿比較lady的風格，薇琪則較中性，這次回歸，蜜雪薇琪選擇逆向操作，「我們這次就相反！」

只見蜜雪身穿水藍色的套裝，搭配白色低胸上衣，被工作人員誇讚：「看起來很年輕很漂亮」，蜜雪聽得心花怒放，笑回：「靠你修圖囉！」至於薇琪，她穿著桃紅色格子方領洋裝，綁著高馬尾，打扮得非常甜美，薇琪受訪時表示：「很久沒有這樣拍，覺得還滿好玩的，很久沒有認真化妝了，被化的這樣漂漂亮亮，心情很好。」

蜜雪和姐姐過去在溫哥華念書時，在歌唱比賽時認識蕭亞軒，熟識後三人因志趣相投而組團《Phenomena》，曾接受1年的演藝培訓，培養出姊妹般的默契，但蜜雪姐姐跟唱片公司理念不合而不簽約，最後蕭亞軒獨自發片，蜜雪繼續完成學業，2004年與薇琪共組「蜜雪薇琪」，一出道便受矚目，曾紅極一時。

喜訊曝光後，蜜雪薇琪在社群開放網友問答，被問及再度合體的原因，蜜雪薇琪回應：「我們一直都有在唱，再次有新作品是dream comes true（夢想成真）」。