雲林地檢署偵辦達德集團行賄雲林縣議員案，雲林地檢署昨聲請羈押6人，雲林地方法院今（10日）凌晨2點裁定雲林縣議會議長沈宗隆200萬元交保，僅達德公司主管潘正綱收押；雲林地院庭長王子榮表示，潘的證詞與卷內證據吻合，為確保不受其他共犯汙染裁定羈押。雲林地檢署對於裁定結果是否抗告仍在研議中。

法官王子榮今指出，潘姓被告是相關公司人員，他的證述與卷內的證據是吻合的，裁定羈押的最主要理由是，擔心如果不羈押，他的證人說法可能受其他共犯汙染，法官認為這一部分有羈押的理由，也限制接見、通信。

至於議長沈宗隆、議員王又民、鍾姓承包商具保候傳，王子榮表示，雖然檢察官所舉的事證也讓法官也認為有犯罪嫌疑， 但考量其他相關證據是相對穩固的，依照目前階段來看，不用羈押只要用具保的方式，應該可以確保後續的作為。

達德集團在雲林開發風電為求順利進行驚傳行賄雲林縣議員，雲林地檢署昨（9日）對雲林縣議長沈宗隆等6人聲請羈押。

雲林地方法院漏夜開庭審理羈押之必要，直到今（10日）凌晨做出裁定，達德主管潘正綱收押，議長沈宗隆200萬交保、縣議員王又民50萬交保、鍾姓包商100萬交保、潘正綱之妻（游女）6萬交保、王又民的游姓助理無保請回。