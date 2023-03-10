受少子化影響，大專校院併校已成為因應作法之一。對於慈濟大學與慈濟科技大學兩校也傳出合併的消息，教育部證實，已收到兩校同屬的「慈濟學校財團法人」已在去年10月14日函報教育部併校，不過目前還在審議當中。

教育部表示，慈濟大學與慈濟科技大學兩校同屬「慈濟學校財團法人」所設之學校，該法人業於111年10月14日函報教育部合併計畫書審議中。

教育部指出，「慈濟學校財團法人」規畫存續合併後的慈濟大學，將成為具有原慈濟大學校本部、人社校區及原慈濟科技大學等3個校區之大學，各學制班別仍維持原規模並依據現行管道招生。

教育部提到，有關教職員工及學生權益，「慈濟學校財團法人」應依〈大專校院合併處理原則〉規定，規畫保障學校教職員工及學生之權益，原學校對教職員工權益事項規範，在合校後相關規章未訂定前，基於信賴保護原則，將明定過渡期間適用原規定，給予適度權益保障。