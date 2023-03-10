過往棒球場周遭總給人嘈雜、光害的印象，對房價會有不利影響。但是永慶房屋調查六都地區職業賽事等級以上棒球場的周遭房價發現，除了新莊棒球場周遭平均房價以0.1萬元的差距略輸行政區平均房價之外，其餘五都棒球場周遭房價都比行政區均價來得高！永慶房屋社區專家分析，棒球場周遭的綠地空間和運動設施這兩大優勢，使得棒球場已不再是民眾避之唯恐不及的「地雷區域」。

龐大綠意、完整運動設施吸引民眾

永慶房屋新莊區蔡紹安店長指出，新莊棒球場周遭是新莊最早開發的區域之一，住家、商家密集林立，綠意難求。而新莊棒球場擁有非常廣大的綠地公園，還有籃球場、網球場、田徑場、運動中心等設施，是非常全面的休憩運動空間，自然受到消費者青睞。

蔡紹安分享，在鄰近綠地、採光良好的優勢下，球場的噪音、光害等問題，已不再是消費者特別擔心的缺陷。在房價差不多的情況下，甚至絕大多數的民眾都會優先選擇住在球場第一排。

蔡紹安分析，新莊棒球場周遭以30年以上的公寓為主，根據樓層的高低，房價會有所不同，2、3樓的低樓層，平均單價大約在36-40萬元間；4、5樓的房屋大概在30-35萬元左右。

近年來，鄰近新莊體育場的「名人天廈社區」正式進入都更審議程序，預計將興建6棟地上35層大樓。除了電梯大樓在新莊棒球場周遭區域是不可多得的產品外，面對新莊棒球場第一排的房屋，還有著無限棟距的視野優勢，預估興建完成後，將創下區域的新高價。

棒球場周遭機能完善 高樓還有景觀優勢

至於天母棒球場周遭的房市狀況，永慶房屋天母區林昭志店長指出，天母棒球場位於忠誠路和士東路之間，是天母最繁榮的地段，周遭除了有數座百貨公司、士東市場外，還有完整的文教設施，是生活機能相當完整的居住區域。再加上運動公園、綠地、以及高樓景觀等優勢，使天母棒球場周遭成為天母的「房價突出區」並不意外。

至於棒球場對居住的影響，林昭志表示，雖然棒球比賽時的加油應援聲難以避免，但球賽不是天天都有，再加上天母棒球場禁止鳴笛、晚間10點後不許加賽，降低干擾，對房價的影響已不再劇烈。

林昭志分析，天母棒球場周遭的公寓和電梯大樓行情，分別位於60-65萬元和90-100萬元之間。公寓類型的產品總價帶大概介在2000-2300萬元，電梯大樓的總價則位於5500-6000萬左右。

綜觀棒球場周遭的房價表現，棒球場已不再是讓人卻步的公共設施，反而相當受到民眾青睞。對於喜歡棒球、熱愛運動的民眾，或是想要找具有保值能力的房屋的消費者，以棒球場周遭作為選擇房屋的起點，不失為一個好的方式。