龍德造船主要為中高速艇的設計及建造，從設計、建造到交船後的維護保養可提供一條龍服務，至今已交付全世界各地客戶565艘船隻，用途包含海軍艦艇、巡邏艦艇、離岸風電運維船、交通船、無人船、消防救援船等，在國艦國造之前船已遍及新加坡、香港、澳門、中東、英國、日本等國。

該公司生產基地位於宜蘭，一廠、三廠、四廠及龍祥廠位於宜蘭縣冬山鄉工業區內，二廠、五廠、六廠則位於蘇澳。目前最主要生產基地為六廠，位於蘇澳港區內，基地面積較其他廠區多出2倍，將視接單狀況及需求擴增產能。

近兩年國艦國造為主要營收來源，國艦國造之前是以外銷為主，佔7～9成以上營收，未來在高效能艦艇量產後，國內市場還是會有國艦國造案推出，同時也可回到外銷市場像是東南亞等地以及中東、歐洲市場開發。

海軍高效能艦沱江艦後續艦11艘建造案已由海軍委託國家中山科學研究院統包建造第一批6艘，第二批5艘海軍今年第1季公開招標評選，預計115年底全數交艦；風電運維船部分，也預計113年至115年將建造3至4艘風電運維船，現階段潛在訂單因國艦國造產能受限，未來國艦國造完成後仍有離岸風電、無人船、巡邏船訂單。