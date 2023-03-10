愛比科技總經理李信宜表示：「IPEVO實物攝影機過去已於全球市場取得佳績，本次推出的TOTEM 120多模式協作攝影機，便以我們備受歡迎的實物攝影機為基礎，導入AI技術、並加入混合溝通新時代必備的視訊會議和線上分享功能，是專業工作者的最佳選擇。使用者只要一機在手，在不同情境中都能延續沉浸式溝通體驗並呈現出最好的表現，更輕鬆地取得高效生產力。」

TOTEM 120的設計核心為其靈活的支架設計，以潛水艇潛望鏡為靈感，能夠輕鬆調整鏡頭至不同角度。此多模式協作攝影機內建 120°超廣角和80°自動對焦雙鏡頭，讓使用者能依照情境在「會議」、「文件」、「分享」三種不同的模式下彈性切換，一機在手就能因地制宜選擇所需的溝通模式。

TOTEM 120適用於小型會議空間，主打兩大AI強化技術，讓使用者在視覺與聽覺上都能有更極致和智慧的感官體驗。其中AI人像自動取景功能可依據會議人數，自動將所有與會者框入畫面中。AI Voice降噪功能則利用IntelliGo抗噪技術晶片與內建全指向麥克風，有效收音距離達3公尺，以AI人聲加強技術，透過AI學習超過五億筆人聲，濾除大部分背景環境噪音，留住最清晰的人聲，讓使用者從背景吵雜的開放空間到安靜的小型會議室，都能隨處進行會議。

當專業工作者進行「會議模式」時，可以利用TOTEM 120滑軌支架將視訊鏡頭調至適合的視角，傳神表達眼神交流與互動，不只升級視訊溝通品質，更增進溝通的效率與凝聚情感。而當會議進行到一半，需要透過更多圖像示意或資料解釋時，「文件模式」可讓使用者將機身向下調整至90°視角，並選擇80°自動對焦鏡頭，即時分享書本或文件等靜態資料，大幅減少因事前掃描、準備資料的前置作業時間、同步降低在會議中因切換畫面而容易造成視訊會議溝通上的干擾與中斷，適用於深度溝通與會議即席討論。