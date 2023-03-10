【旅奇傳媒/編輯部報導】

越南北越下龍灣享有「世界七大奇景」、「海上桂林」之稱，從白天到黑夜各有魅力，搭乘遊船夜宿海上更是不可錯過的體驗，除了船遊奇景，還有山水田園與陸上石林喀斯特溶洞、水上木偶戲、法式下午茶；河內郊區更有多座匯集山景、湖景的36洞高爾夫球場，滿足喜愛揮桿的朋友盡興享樂，同時徜徉在世界遺產魅力中！

越南雖然已經開放國際旅遊，但入境觀光簽證申請手續複雜，還有其他代辦費延伸，取得入境批文就要先花數千元，加上等待時間成本實在讓人熱度降低！喜鴻假期指出，選擇團體方式到越南旅遊相對來的容易、輕鬆、便捷，尤其進入河內機場後透過專人協助辦理簽證，還可享有快速通關服務，省時省心。

度假兼賞景 北越揮桿樂

越南高爾夫球假期，享受揮杆還可飽覽世界奇景。 圖：喜鴻假期／提供

喜愛高爾夫之旅嗎？與充滿法國情調的胡志明市相比，河內受到更多來自中國的影響，不管在建築或歷史博物館上都能感受到差別，在河內也有多個高爾夫球俱樂部，擁有36洞具挑戰性的國際標準高爾夫球場，景色優美，與市區距離適中，像是BRG Kings’ Island Golf Resort，位於河內郊外，距離市區約1.5小時車程，是越南北部風景極致優美的球場；Phoenix Golf Resort則被稱為「地上下龍灣」，距離河內約1.5小時車程，由三個18洞球場組成，三個場分別被命名為為鳳凰（Phoenix）、龍（Dragon）、大師（Masters），是越南最大、亞洲第二的高爾夫球場。

雅典娜號海上行宮 賞下龍灣美景

雅典娜號海上行宮。 圖：喜鴻假期／提供

來到下龍灣，宛如是一個海上遊船停泊點，不管是豪華郵輪或是精緻遊船，搭配特定航線暢遊海上桂林專屬祕境，想深度感受下龍灣之美就得住一晚才過癮。搭乘雅典娜號海上行宮，夜宿船上，登船後即可開始享受船上設施，像是越南點心DIY、電影播放、迎賓時刻，從房間窗外就能感受海上美景。

登英雄島可俯瞰下龍灣美景。 圖：喜鴻假期／提供

尤其從TITOP英雄島欣賞下龍灣美景，有難得一見月牙型沙灘，可延階梯往上爬到至高點，每爬上一個階段則有不同風景，登上高層423個台階視野寬闊，由至高點俯瞰棉延的山群倒映在碧綠的海上，宛如水墨畫。

除了海上景點，暢遊北越另一美景陸龍灣，和下龍灣一樣擁有喀斯特地形，有陸上下龍灣之稱，乘著輕舟密探石灰岩奇景所構成的天然景觀，廣闊的山景和岩壁還有清澈的河水，飽覽鬼斧神工的自然美景，感受人間仙境放鬆身心靈，如此的世外桃源必走訪一回。此外，品嚐越南風味餐飲、面積遼闊的法式百匯自助餐、道地法式下午茶、欣賞越南水上木偶戲、逛遊河內36古街，遊古色古香的千年碧洞古寺，古樸的建築莊嚴中卻又不失法式殖民地的高雅，從住宿、餐飲、古街逛遊，為遊程穿插諸多地方品味，豐富視野。

中越邊境沙壩 療癒系山城祕境

中越祕境沙壩山城。 圖：喜鴻假期／提供

喜鴻假期總經理郭佳表示：北越目前有許多新的自然景點，除了下龍灣、陸龍灣，距離車程5-6小時的沙壩也是值得一訪的景點，位處中越邊境宛如山區仙境，其梯田美景享有世界七大奇美稱呼，沙壩是法國人在越南北部建造的避暑勝地，居住的主要是苗族和瑤族的分支，與其他旅遊觀光地區相比，此區山民仍保持著非常傳統的生活狀態。 優美寧靜的山村田野，老房子、溪流、梯田，很有療癒力，每個時節的沙壩各有不同的景致，若遇梯田稻穀成熟時，黃色稻浪讓人著迷。周邊還有法國人打造的古石教堂、苗族貓貓村、銀瀑布...等，時間充裕可預留多一點天數體驗山居苗村的四季生活。

沙壩山城是北越避暑勝地。 圖：喜鴻假期／提供

把握2023年長天數連假，享受世界奇景與海上行宮的奢華體驗，喜鴻假期官網多組中南半島遊程推出，更有高爾夫球主題之旅，精彩紛呈，從北越登陸漫遊熟悉的世界奇景，搭配不同豪華郵輪，玩出新風味，更可體驗慢調情懷，細品慢調時光。

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