2023年WBC世界棒球經典賽A組預賽，中華隊8日對戰巴拿馬慘輸7分，一名網友發文說，台人自詡棒球是國球，但顯然成績不是太好，不知道是否該換國球了，引起網友熱烈討論，不少人表示可以換成巧固球，台灣強到跟鬼一樣。

一名網友日前在PTT上發文分享，很多民眾常說「棒球」是台灣的國球，但多年前卻發生職棒簽賭、打假球的事件，現在正在打的經典賽又被屌打，對戰巴拿馬那一場慘輸7分被電爆，不知道有沒有讓粉絲們死心，台灣的國球是不是該換了？

貼文引起網友熱烈討論，不少人直接點名「巧固球」，直呼台灣的巧固球不知道在強幾點的。「巧固球吧」、「巧固球啊！真世界第一」、「巧固球是真的強」、「台灣巧固球強得跟鬼一樣」、「巧固球倒是真的很強，可惜是冷門項目」。

而「巧固球」其實是一種結合手球、排球和躲避球的運動，是一種互不侵犯身體的球類運動，因此又被稱作是君子球。而台灣的巧固球超強，從1984年至今曾多次奪下亞錦賽與世錦賽的冠軍。