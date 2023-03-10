買東西前要貨比三家，若是要買賣房子，更應該向多家房仲業者諮詢，才不會落入黑心房仲布下的陷阱，而買貴或賤賣了房子！台北市中山區的一名老先生，因急需用錢，在去年將房子委託給熟人介紹的房仲銷售，老先生也在簽約時清楚告知急售需求。沒想到該名仲介整整兩個月僅帶看5組客戶，還建議老先生降價百萬元趕快緩解資金需求，讓老先生察覺事有蹊蹺，緊急找上永慶房屋確認市場行情，才發現自己差點被黑心房仲坑殺、賤賣房子。

永慶房屋一周帶看16組 挽回近180萬價差

許建富表示，老先生的房子雖然屋齡較高，但位於中山區的交通要道上，有地利優勢。再加上有電梯、25坪的小坪數房型，非常適合新婚或小家庭購入重新整理，因此在永慶房屋「團隊聯賣」的銷售下，不到一周就吸引16組客戶看屋，快速找到買家！

在老先生最在意的價格上，許建富也搬出半年內區域所有成交行情，分析同路段房子的合理成交單價在60~65萬之間，總價約可坐落在1500萬至1625萬之間。最終也成功以總價1575萬、單坪約63萬的價格順利成交。對比黑心房仲銷售兩個月卻只有5組人看屋，還要求老先生降價百萬，以總價1400萬、單坪56萬賤賣，真的差很大！

許建富表示，回想起老先生當時聲淚俱下，請永慶房屋一定要幫幫他的情景，仍然很鼻酸，也很慶幸自己能助老先生圓滿成交，挽回近180萬差價，順利為老先生渡過難關。

永慶房屋經紀人許建富在一周內帶看16組客戶，助急售屋主順利成交。(圖/永慶房屋提供)

黑心房仲「冷凍行銷」 營造賣不掉假象

幫助老先生圓滿成交的永慶房屋經紀人許建富表示，黑心房仲經常以「冷凍行銷」手法，營造房屋售價太高、無人想看的假象，讓急需用錢的屋主產生焦慮，誤判房屋價值。接著跟黑心房仲配合的投機客此時出場，以低於市場行情的價格購屋。心急的屋主往往就因此賤賣自身房屋，而讓接手的投機客再「低買高賣」轉手賺取價差暴利！

此次差點受騙的老先生，就是被類似手法蒙騙，而對房子的價值失去信心。若不是黑心房仲要求降價幅度過大，讓老先生起疑心，恐怕就會同意以低價出售房屋，讓黑心房仲和投機客得逞。

誠實服務+真房價保證 讓買賣都有保障！

「房屋買賣是人生大事，一旦買貴或賤賣都是百萬元以上的財物損失！」許建富表示，許多人因房屋買賣經驗少，很容易被黑心房仲以一句「相信專業」動搖，而做出錯誤的判斷。因此，他建議，民眾若有購售房屋，一定要多家諮詢比較，選擇誠實告知附近成交資訊、提供完整保障的房仲品牌，才能降低買賣風險。

民眾若想了解完整透明的房價資訊，只要到永慶房屋雙北直營門店，就能免費索取「誠實房價報告書」。內容除了政府實價登錄資料外，還包括區域、路段及社區的行情趨勢分析。「誠實房價報告書」裡面的資訊，全部由系統自動抓取，不論是去哪一家永慶房屋直營店，「誠實房價報告書」都會呈現同樣的資訊，消費者不須擔心被經紀人刻意挑選而錯誤判斷行情。

此外，永慶房屋還提供買賣屋全保障的「真房價保證」，承諾不炒房、不與投機客合作，如果違反，最高將賠償屋主4%服務費、買方400萬元，提供消費者最高保障的買賣屋服務。永慶房屋持續以具體服務和保證，保護每一位消費者的購售屋權益。