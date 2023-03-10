藝人楊千霈日前為了如願到日本滑雪，特地上課接受訓練，沒想到走出教室居然仆街，臉正面朝下撞到水泥地板，導致當場破相，稍早她也在社群網站曬出當天受傷的照片，驚悚模樣讓粉絲看了心疼不已。

楊千霈昨（9）日前往觀賞李國修生前巨作《京戲啟示錄》，由於受訪時堅持帶著口罩不露面，這才知道為了3月底要到日本滑雪，先行準備去上訓練課程，沒想到下課後竟慘摔，臉部直接撞上水泥地板，直接破相，接著還原當時傷勢，「剛開始真的蠻嚴重的還會滲組織液，換藥時分不清楚到底是皮還是肉，但目前臉部傷口已經癒合，可以貼上人工皮」，但不忘強調「傷口復原得還不錯，一切都在軌道上」。

楊千霈慘摔導致臉部嚴重破相，受訪時堅持帶著口罩不露面。（圖／中時資料照片）

楊千霈公開臉部破相的照片，傷勢相當嚴重。（圖／pinkbabe0309 IG）

楊千霈凌晨於instagram限動曬出臉部破相的照片，只見她從鼻子山根一路到下巴，都用紗布覆蓋住傷口，不難想像當時當時仆街撞到地上的力道有多大，為了避免粉絲過度擔憂，她連忙解釋：「畫面驚悚請勿驚嚇，破相DAY1，在醫院的當下」，接著強調：「現在好多了，請放心，會盡量戴口罩，只是完整下巴已不復在」。

楊千霈去年11月與雙親帶著兩個小孩到東京自由行，由於不見老公同行，不免被網友揣測「怎麼不見老公？是否情海生波？」對此，她做出解釋老公只是事業繁忙，剛好有了新契機，才決定規劃三代同堂出發，否認婚變傳言。