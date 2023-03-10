一名金門防衛指揮部二膽守備隊的陳姓上兵，9日清晨早點名時神秘消失，截至今（10日）清晨7時仍無蹤跡，軍方發現陳員僅拿走手機與錢包，且全島搜索後依然不見蹤影。由於這起事件相當離奇，引發PTT網友的熱議。

由於該上兵去向不明，外界曾懷疑有可能游泳到對岸，但軍方第一時間駁斥「逃兵」；海巡也指出，最近幾日金門海水溫度極低，貿然下水恐失溫。而國防部長邱國正上午則對此事表達歉意，並強調已請海巡幫忙，但目前尚未得到答覆；至於，另提到該上兵管教和生活以及跟人相處方面都正常，也在徹底了解有沒有外務和債務的問題。針對外界猜測人已到對岸，邱國正則回應，目前沒有任何訊息可供臆測，儘管二膽島附近海域水溫有點低，「但不能完全排除這個可能」。

金門士兵神秘蒸發引起闗注，有PTT網友也提起發生於1979年5月16日的「林毅夫事件」，引發熱議；當時身為中華民國陸軍上尉連長的林毅夫由金門游泳到大陸，據傳當時他是靠著兩顆籃球渡海。於是就有人留言「先檢查籃球有沒有短少」、「全島籃球數量立馬回報查察」。

但也有鄉民提出別的猜測，「這個天氣游去中國你開玩笑吧」、「應到未到」、「逾假未歸」、「說真的要逃也是放假逃...去那才逃幹嘛」、「都沒有監視器拍到嗎？太扯了」、「游廈門要6公里，最近的只能游到大膽吧」、「是遇到兵變了嗎…」。也有人憂心是遇到意外。

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