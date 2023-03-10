受到環境風場為東北東風影響，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，中部以南空品區位於下風處，汙染物易累積。依10時監測結果，雲嘉南空品區為「紅色警示」等級，環保署表示，中部、雲嘉南、高屏空品區恐達「紅色警示」等級。

環保署表示，今天環境風場為東北東風至偏東風，竹苗以北空品區位於迎風面，擴散條件普通，中部以南空品區位於下風處，汙染物易累積，受海上境外臭氧及午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，中部、雲嘉南、高屏空品區達「紅色警示」等級。

環保署說，10日至12日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件差，汙染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；13日受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下影響，環境風場轉為東北風，可能挾帶微量境外汙染物影響台灣，中部以北位於迎風面，擴散條件稍好轉，南部地區位於下風處，汙染物易累積，14日至15日環境風場主要為偏東風，西半部地區擴散條件轉差，汙染物易累積。