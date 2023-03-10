一名網友目擊路上一輛機車車牌的英文字母「E」、「R」右下方被黏上白色膠帶，乍看之下變成「F」和「P」，騎士因此涉偽造車牌，可開罰最少2400元；其他網友怒批「應該要讓他紅」、「被他撞到然後肇事逃逸，就笑不出來了」、「違規還想嫁禍給別人」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，該機車後座的車牌上黏上2個白色膠帶，巧妙地就在英文字母「E」、「R」的右下方，乍看之下就變成「F」和「P」機車騎士疑似藉此冒充他人車牌、躲避法律責任，原PO發文笑說「這種美容膠要去哪裡買」，引起其他網友討論。

一名網友目擊路上一輛機車車牌的英文字母「E」、「R」右下方被黏上白色膠帶，乍看之下變成「F」和「P」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「這種肯定要檢舉的啊，違規還想嫁禍給別人」、「E跟R受傷了」、「被他撞到然後肇事逃逸就笑不出來了」、「缺德欸，如果被開罰單，害死人餒」、「偽造特種文書」、「意圖不軌的第一步」、「應該要讓他紅」、「就是因為以前車牌字體容易變造，現在新車牌字體都改成難變造的」、「會這樣搞的應該都有鬼吧」、「至少他有把車牌露出來，有的載瓦斯或回收，故意賺更多省油錢，把車牌整個擋住」。

依據道路交通安全規則第11條第2項規定，汽車號牌不得變造損毀、塗抹或黏貼其他材料、加裝邊框或霓虹燈、裝置旋轉架、顛倒懸掛或以安裝其他器具之方式使不能辨認其牌號，並不得以他物遮蔽，以造成其他用路人無法辨識或規避交通違規等情形，將處新臺幣2400元以上、4800元以下罰鍰。